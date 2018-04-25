Задавивший людей в Торонто перед атакой оставил зашифрованное послание в соцсети

Задавивший людей в Торонто Алек Минассиан перед совершением преступления оставил зашифрованное послание на своей странице в Facebook, сообщил представитель полиции мегаполиса детектив Грэм Гибсон.

«Предположительно, обвиняемый оставил зашифрованное сообщение в Facebook за минуту до совершения атаки», — цитирует его ТАСС. Подробностей полицейский не стал раскрывать, сославшись на тайну следствия. Страница уже удалена.

Напомним, в Торонто микроавтобус вчера наехал на толпу людей. В результате происшествия (по последним данным) погибли 10 человек и 14 получили ранения.