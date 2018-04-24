В Торонто при наезде фургона на толпу погибли девять человек

В Торонто микроавтобус наехал на толпу людей. Девять человек погибли, еще 16 получили ранения, сообщает «РИА Новости».

«Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения», — сказал заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.

Отмечается, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходил в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки. Однако, по данным Reuturs, следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий.

Ранее СМИ сообщили, что в Мюнстере на западе Германии грузовик въехал в группу людей. По последней информации, два человека погибли, 20 человек получили травмы.