Комитет Госдумы РФ поддержал законопроект о создании курилок в аэропортах
Комитет Госдумы поддержал законопроект о создании в аэропортах специальных изолированных помещений для курения. Автором этой инициативы выступил депутат от «Единой России» Сергей Боярский.
В документе поясняется, что Россия 10 лет назад присоединилась к конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой принят антитабачный закон. Однако в этой конвенции нет положений, которые бы запрещали курить в здании аэропорта или вблизи него, указали в комитете ГД.
Кроме того, курилки в аэропортах необходимы ввиду административных правонарушений, совершенных из-за запрета курения на территории аэропорта, а также последствия воздействия табачного дыма на окружающих, передает ТАСС.
Напомним, что законопроект, разработанный Боярским, был внесен в Госдуму РФ еще в ноябре прошлого года.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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