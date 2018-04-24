Комитет Госдумы РФ поддержал законопроект о создании курилок в аэропортах

Комитет Госдумы поддержал законопроект о создании в аэропортах специальных изолированных помещений для курения. Автором этой инициативы выступил депутат от «Единой России» Сергей Боярский.

В документе поясняется, что Россия 10 лет назад присоединилась к конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой принят антитабачный закон. Однако в этой конвенции нет положений, которые бы запрещали курить в здании аэропорта или вблизи него, указали в комитете ГД.

Кроме того, курилки в аэропортах необходимы ввиду административных правонарушений, совершенных из-за запрета курения на территории аэропорта, а также последствия воздействия табачного дыма на окружающих, передает ТАСС.

Напомним, что законопроект, разработанный Боярским, был внесен в Госдуму РФ еще в ноябре прошлого года.