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Промышленность

В «Газпроме» заявили о готовности построить «Северный поток — 3»

16:55, 24.04.2018
В «Газпроме» заявили о готовности построить «Северный поток — 3»
Фото: goverment.ru

«Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3». Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — отметил Медведев.

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует построить на Балтике газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд.

ПромышленностьЭнергетика
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