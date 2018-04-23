«Газпром» планирует построить газоперерабатывающий завод стоимостью $20 млрд

«Газпром» планирует построить на Балтике газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством.



Перерабатывающий комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта предварительно оценивается в $20 млрд, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Если проект удастся реализовать, то он станет вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов компании (после газопровода «Сила Сибири» стоимостью в $55 млрд — оценка 2014 года).

Комплекс планируется построить под Санкт-Петербургом, рядом с Усть-Лугой. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка газа от примесей. Получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», который также планируется построить неподалеку от Усть-Луги.

Оставшийся газ будут поставлять на экспорт по газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит.