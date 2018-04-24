Татарстанцы сократили расходы на бензин на 15%
Средний чек на бензин в Татарстане упал на 10—15 процентов. Об этом рассказали глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов и собственник автозаправочной станции в Татарстане Алмаз Гильмутдинов.
«Условно, если, допустим, год-два назад люди заправлялись на 500, на 1000 рублей, то сейчас наблюдается снижение этого чека — в среднем до 300 рублей», — цитирует Гильмутдинова ИА «Татар-информ».
Такая ситуация связана со снижением покупательной способности населения, считает Алмаз Гильмутдинов.
Ранее «Реальное время» писало, что татарстанским нефтедилерам удалось убедить кабмин в необходимости повышения розничной стоимости бензина. По данным аналитической службы, за прошедшие две недели 92-й бензин в Казани подорожал на 64 копейки (38,04 руб./л).АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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