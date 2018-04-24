Петр Фрадков возглавит временную администрацию «Промсвязьбанка»

Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков сегодня должен возглавить временную администрацию «Промсвязьбанка», выбранного опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Насколько мне известно, вчера ВЭБ утвердил, и сегодня он должен вступить на должность главы временной администрации [«Промсвязьбанка»]», — приводит слова Моисеева ТАСС.

«Промсвязьбанк» с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора.

Напомним, 29 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9% акций «Промсвязьбанка». АСВ выкупило допэмиссию «Промсвязьбанка», заплатив 113,4 млрд рублей в виде облигаций федерального займа. Позднее заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил о необходимости дополнительной докапитализации «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей.