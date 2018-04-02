ЦБ РФ заявил о необходимости докапитализации «Промсвязьбанка» на 130 миллиардов рублей

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил о необходимости дополнительной докапитализации «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей.

«В настоящее время на докапитализацию «Промсвязьбанка» понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы предполагаем дополнительную докапитализацию «Промсвязьбанка» еще на 130 млрд рублей. Это будет сделано путем ОФЗ, которые Банк России выкупит с балансов санируемых банков, тех самых ОФЗ, которыми эти банки были докапитализированы. Эти ОФЗ в силу принятого закона будут внесены в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, и Агентство по страхованию вкладов этими же ОФЗ докапитализирует «Промсвязьбанк», — цитирует Поздышева RNS.

Напомним, 29 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9999999980% акций «Промсвязьбанка». АСВ выкупило допэмиссию «Промсвязьбанка», заплатив 113,4 млрд руб. в виде облигаций федерального займа.