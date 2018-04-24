СМИ: Бречалов намерен сократить 30% чиновников в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов намерен провести масштабные сокращения в госаппарате. Потерять места могут около 30% чиновников республики.

На 2018 год запланировано сокращение количества должностей «заместитель министра», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Ожидается, что такая мера сэкономит бюджету 23,3 млн рублей.

По официальным данным, количество сотрудников в органах исполнительной власти составляет 3 016 человек, фонд оплаты труда — 1,6 млрд рублей. В органах местного самоуправления работает 6 188 сотрудников. Общий фонд оплаты труда — 2,57 млрд рублей. На данный момент число республиканских министерств и ведомств сокращено с 36 до 28, государственных служащих стало меньше на 109 единиц, работников муниципалитетов — на 141 единицу.

Напомним, что сегодня Бречалов отчитывается перед Госсоветом об итогах работы правительства Удмуртии в 2017 году.