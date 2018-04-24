Ялалов сравнил с сараями летние кафе у Гостиного двора

Мэр Уфы Ирек Ялалов сравнил с сараями летние кафе, расположенные возле Гостиного двора и ТРК «Семья». Градоначальник заявил, что объекты портят облик города.

«Если вы не можете навести эстетический порядок, возможно, мне лично нужно будет решать этот вопрос. Более тысячи объектов мы снесли за 10 лет, и снова возрождаются эти «уродцы», — возмутился градоначальник на еженедельном совещании.

По словам мэра, все объекты на «красной линии» должны украшать городскую среду, а не портить ее.

Напомним, что сегодня Ялалов также рассказал, что старый мост через Белую должен быть отремонтирован уже к июню.