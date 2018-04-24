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За два дня капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей

11:18, 24.04.2018
За два дня капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

За последние два дня капитализация «Русала» выросла на 122 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На резкий рост акций компании повлияли заявления американского Минфина о возможности снятия санкций с «Русала». На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они выросли до 31 рубля.

Общая капитализация компании с пятницы выросла на 122,3 млрд рублей (около 2 млрд долларов) и составила около 471 млрд рублей.

Ранее США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней. Сегодня акции «Русала» выросли почти на 30% на открытии торгов.

АналитикаЭкономикаФинансы
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