За два дня капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей

За последние два дня капитализация «Русала» выросла на 122 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На резкий рост акций компании повлияли заявления американского Минфина о возможности снятия санкций с «Русала». На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они выросли до 31 рубля.

Общая капитализация компании с пятницы выросла на 122,3 млрд рублей (около 2 млрд долларов) и составила около 471 млрд рублей.

Ранее США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней. Сегодня акции «Русала» выросли почти на 30% на открытии торгов.