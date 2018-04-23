США готовы снять санкции с «Русала» в случае отказа Дерипаски от контроля над компанией

Департамент Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустил лицензию, которая разрешает американским гражданам участвовать в определенных сделках, связанных с «Русалом» и его дочерними компаниями до 23 октября этого года.

«К «Русалу» были применены санкции, но правительство США не намерено наказывать честных предпринимателей, чей бизнес зависит от сделок с «Русалом»,— заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Также в сообщении OFAC отмечается, что санкции могут быть сняты после отказа Олега Дерипаски от контроля над компанией.

После заявления OFAC котировки «Русала» на Московской бирже подскочили на 15%. Объем торгов превысил 110 млн руб.

Ранее в компании Олега Дерипаски предупредили, что введенные Минфином США санкции против «Русала» могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.