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Бизнес

Акции «Русала» взлетели на торгах на 30%

05:29, 24.04.2018 1
Акции «Русала» взлетели на торгах на 30%
Фото: commons.wikimedia.org/ ZajicZ

Акции компании «Русал» выросли почти на 30% на открытии торгов 24 апреля на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подорожали на 29,61%, до 1,97 гонконгского доллара за бумагу.

Акции российского алюминиевого гиганта укрепляются на фоне заявления Минфина США о возможном снятии санкций с компании.

При этом ряд западных инвестбанков в Гонконге еще накладывают запрет для своих клиентов на покупку акций «Русала», разрешая осуществлять только их продажу.

«До дальнейшего уведомления мы приостанавливаем все заявки на покупку акций «Русала», а продажа будет приниматься», — передает ТАСС со ссылкой на гонконгское представительство британского банка HSBC.

Напомним, США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней.

Бизнес
комментарии 1

комментарии

  • Сергей Кротков 11:40
    Хитрый манёвр запада!
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