Акции «Русала» взлетели на торгах на 30%

Акции компании «Русал» выросли почти на 30% на открытии торгов 24 апреля на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подорожали на 29,61%, до 1,97 гонконгского доллара за бумагу.



Акции российского алюминиевого гиганта укрепляются на фоне заявления Минфина США о возможном снятии санкций с компании.

При этом ряд западных инвестбанков в Гонконге еще накладывают запрет для своих клиентов на покупку акций «Русала», разрешая осуществлять только их продажу.

«До дальнейшего уведомления мы приостанавливаем все заявки на покупку акций «Русала», а продажа будет приниматься», — передает ТАСС со ссылкой на гонконгское представительство британского банка HSBC.

Напомним, США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней.