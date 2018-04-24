Совет директоров «Ак Барс» Банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год

Совет директоров ПАО «Ак Барс» Банк рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2017 год. Об этом говорится на сайте центра корпоративной информации.

Также на годовом собрании акционеров банка, которое пройдет 31 мая в «Корстоне», изберут членов совета директоров.

Отметим, что в этом году «Ак Барс» Банк может не выплатить дивиденды уже пятый раз подряд.