В ГИБДД планируют изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД России рассматривает возможность создания единого экзамена на водительские права, состоящего из элементов площадки и города.



«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — цитирует «Коммерсант» главу ГИБДД Максима Черникова.



Отмечается, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы, а основные трудности возникают именно в дорожном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что большинство автошкол не обеспечивают необходимый уровень подготовки водителей.

«Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза», — добавил Черников.

Ранее стало известно, что ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД.