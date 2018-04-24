Объем российской помощи развивающимся странам в 2017 году превысил $1,2 миллиарда

Россия в 2017 году выделила более $1,2 млрд на реализацию программ развития на постсоветском пространстве, в странах Латинской Америки и Азии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что деньги поступают не только из бюджета страны, но и из бизнес-сектора. «Очень многие наши компании, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождают свою деятельность инвестициями в социальные, иные проекты, связанные с борьбой с болезнями, образованием, потому что им нужны здоровые и образованные ресурсы в той стране, где они работают», — цитирует Панкина ТАСС.

Напомним, в феврале текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании оставшегося долга Киргизии перед Россией на сумму $240 млн.