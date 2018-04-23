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Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО

15:59, 23.04.2018
Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО
Фото: скриншот видео youtube.com

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронного полиса ОСАГО. Об этом говорится на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

«В настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google», — сказано в сообщении.

В РСА пояснили, что в связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант и сервисе предоставления сведений о средней стоимости материалов.

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, связанные с Telegram. Это произошло по решению суда после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки. Затем Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

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