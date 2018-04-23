В Армении к протестам присоединились военные

Десятки людей в военной форме, утверждающие, что они служат в вооруженных силах Армении, присоединились к акциям протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр обороны Виген Саркисян пообещал принять жесткие меры против участвующих в протестах военных.

Также он сказал, что акции усложняют функции по обороне страны. «Когда полноценно не действуют госорганы, закрыты дороги, очевидно, усложняется перевод страны, в случае необходимости, от мирной к военной ситуации, а это очень сложный комплекс мероприятий», — пояснил министр.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что сегодня в Ереване задержали 33 участников акции протеста.



Накануне стало известно, что в Ереване в ходе протестов задержали более 200 демонстрантов.

