В I квартале Актанышский район лидировал в рейтинге эффективности работы муниципалитетов
В I квартале 2018 года Актанышский район занял первое место в рейтинге по выполнению показателей результативности деятельности органов местного самоуправления в Татарстане. Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина РТ.
На втором месте расположился Буинский район, на третьем — Дрожжановский.
Казань и Набережные Челны заняли 31-е и 43-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что муниципальным образованиям РТ выделят новую компьютерную технику на 91,5 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
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