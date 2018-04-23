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В I квартале Актанышский район лидировал в рейтинге эффективности работы муниципалитетов

12:05, 23.04.2018
В I квартале Актанышский район лидировал в рейтинге эффективности работы муниципалитетов
Фото: realnoevremya.ru

В I квартале 2018 года Актанышский район занял первое место в рейтинге по выполнению показателей результативности деятельности органов местного самоуправления в Татарстане. Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина РТ.

На втором месте расположился Буинский район, на третьем — Дрожжановский.

Казань и Набережные Челны заняли 31-е и 43-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что муниципальным образованиям РТ выделят новую компьютерную технику на 91,5 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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