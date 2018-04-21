Муниципальным образованиям РТ выделят новую компьютерную технику на 91,5 млн рублей

Всем муниципальным образованиям Татарстана, включая сельские поселения, выделят новую компьютерную технику — порядка 1 тыс. комплектов на сумму 91,5 млн рублей. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на празднике в честь Дня местного самоуправления.

«Наша общая задача — укрепить местное самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. И, конечно, необходимо создать условия для привлечения и закрепления в местных органах квалифицированных управленцев. Для муниципальных служащих предусматривается увеличение размера денежного содержания», — цитирует его пресс-служба главы республики.

Отметим, что День местного самоуправления в России отмечается уже шестой год подряд.