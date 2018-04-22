В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение с 11 до 21 часа 22 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

По данным синоптиков, в ближайшие 1—3 часа, а также в течение всего дня и вечером 22 апреля в восточных районах Татарстана ожидается очень сильный южный ветер порывами 20—25 м/с. Временами также возможен дождь. В некоторых районах республики ожидается гроза.

ГУ МЧС РФ по РТ рекомендует по возможности ограничить выход из зданий, а если вы находитесь на улице — укрыться в подземных переходах или спрятаться в подъездах домов. Следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач.

Накануне синоптики Татарстана уже предупреждали о сильном ветре и грозе. Вчера ураган обрушился на Москву и Центральный федеральный округ. В столице пострадали 17 человек, один ребенок погиб. В ЦФО из-за сильного ветра без света остались около 73 тысяч человек.