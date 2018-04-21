Число пострадавших из-за урагана в Москве достигло 17 человек, один ребенок погиб

17 человек пострадали и обратились за помощью после урагана в Москве, 14 из них были госпитализированы. Один ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«На текущий момент в результате урагана в Москве пострадали и обратились за помощью 17 человек. 14 из них были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых», — сказали в пресс-службе.

Среди пострадавших — трехмесячный ребенок, он будет выписан из больницы уже в ближайшее время.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Еще один ребенок остается в больнице в состоянии средней степени тяжести», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате сильного ветра в Москве.