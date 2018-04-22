В ЦФО ураган оставил без света около 73 тысяч человек

В Центральном федеральном округе около 900 населенных пунктов, в которых проживают почти 73 тысячи человек, остались без света из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

«На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населенных пунктов, в которых проживают около 73 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в связи с сильными порывами ветра на территории ЦФО повалено 161 дерево, пострадали 12 человек.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. В ликвидации последствий стихии участвуют 5 тысяч человек и 1800 единиц техники.



Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за урагана в Москве достигло 17 человек, один ребенок погиб.