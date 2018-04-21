МЧС по Татарстану предупредило о грозе и сильном ветре

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля 2018 года.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: ночью и днем 22 апреля 2018 г. местами на территории РТ и в Казани ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 — 22 м/с (в Казани до 20 м/с). Кроме того, в некоторых районах республики возможна гроза.



Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Татарстане пройдут дожди. Температура воздуха составит от +4°С до +11°С.