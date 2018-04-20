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В Казани полностью отремонтируют улицу Олега Кошевого

23:29, 20.04.2018
В Казани полностью отремонтируют улицу Олега Кошевого
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Авиастроительном районе Казани полностью будет отремонтирована улица Олега Кошевого протяженностью 853 м.

Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, ремонт будет выполнен в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

На улице площадью 8 700 кв. м будет уложен новый слой асфальтобетона ЩМА-15 со снятием старого. Также рабочие отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку, установят недостающие дорожные знаки и ограждения.

Ранее сообщалось, что в Казани на ремонт Ленинской дамбы потратят 154 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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