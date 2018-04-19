В Казани на ремонт Ленинской дамбы потратят 154 млн рублей

В Казани по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт Ленинской дамбы. На ремонт выделено 154,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Запланированы замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на более прочный, обновление средств организации дорожного движения, частичная замена бортовых камней и барьерных ограждений.

Ранее ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на ремонт Ленинской дамбы в Казани. На эти цели из республиканского бюджета выделили 114,9 млн рублей. Победителем тендера стало ОАО «Каздорстрой». Согласно техзаданию, работы должны быть завершены до 5 сентября 2018 года.