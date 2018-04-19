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В Казани на ремонт Ленинской дамбы потратят 154 млн рублей

13:29, 19.04.2018 1
В Казани на ремонт Ленинской дамбы потратят 154 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Казани по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт Ленинской дамбы. На ремонт выделено 154,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Запланированы замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на более прочный, обновление средств организации дорожного движения, частичная замена бортовых камней и барьерных ограждений.

Ранее ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на ремонт Ленинской дамбы в Казани. На эти цели из республиканского бюджета выделили 114,9 млн рублей. Победителем тендера стало ОАО «Каздорстрой». Согласно техзаданию, работы должны быть завершены до 5 сентября 2018 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    что то одни и те же дороги каждый год ремонтируют.
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