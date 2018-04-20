Прокуратура РТ не добилась заключения под стражу «долларового» полицейского

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Под домашним арестом оставил сегодня Верховный суд Татарстана экс-начальника отдела угрозыска МВД республики Романа Пахомова, обвиняемого в получении взятки в 100 тыс. долларов. Об этом просил сам подследственный, хотя прокуратура настаивала на его заключении под стражу.

Напомним, Пахомов был задержан с поличным 5 апреля, после получения денег от одного из подозреваемых в причастности к «обнальному» бизнесу. По версии следствия, взятку тот передавал от себя и трех подельников за освобождение от уголовного преследования, причем, деньги предназначались для должностных лиц подразделения БОП и ГСУ МВД.

16 апреля вторым подозреваемым в этой взятке стал подполковник полиции, замначальника отдела БОП МВД по РТ Евгений Рафиков. В отличие от Пахомова вину даже частично он не признал, и 17 апреля по решению суда был водворен в СИЗО.