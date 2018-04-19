Суд арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах»

Лефортовский суд арестовал Сергея Хачатурова, бывшего вице-президента группы «Росгосстрах».

Возможно, это связано со следственными действиями, которые проходили 17 апреля в «РГС жизнь» на Кадашевской набережной. Дело в отношении Хачатурова возбуждено по статье 160, ч. 4 (присвоение или растрата), сообщает ТАСС.

По данным издания, сам Хачатуров, отправленный в СИЗО до 16 июня, не признал своей вины. По мнению адвоката, обвинение в растрате денег своей компании «звучит абсурдно».

Ранее Банк России установил факты манипулирования ценами обыкновенных акций «Росгосстраха» на Московской бирже.