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ЦБ выявил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» на Московской бирже

20:56, 11.04.2018
ЦБ выявил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» на Московской бирже
Фото: commons.wikimedia.org / Serj Kras

Банк России установил факты манипулирования ценами обыкновенных акций «Росгосстраха» на Московской бирже.

Как сообщается на сайте регулятора, выявленные сделки совершались в период с декабря 2013-го по апрель 2016 года.

«В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями», — пояснили в ЦБ.

По мнению регулятора, действия этих людей «способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены акций», в которые были инвестированы значительные средства негосударственных пенсионных фондов и физлиц.

Ранее СМИ сообщили, что «Росгосстрах» и «Открытие» прекратят продажи полисов «Росгосстрах Жизни».

ЭкономикаФинансы
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