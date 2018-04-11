ЦБ выявил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» на Московской бирже

Банк России установил факты манипулирования ценами обыкновенных акций «Росгосстраха» на Московской бирже.

Как сообщается на сайте регулятора, выявленные сделки совершались в период с декабря 2013-го по апрель 2016 года.



«В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями», — пояснили в ЦБ.

По мнению регулятора, действия этих людей «способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены акций», в которые были инвестированы значительные средства негосударственных пенсионных фондов и физлиц.

Ранее СМИ сообщили, что «Росгосстрах» и «Открытие» прекратят продажи полисов «Росгосстрах Жизни».