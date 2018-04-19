В школе Стерлитамака после ЧП отменили уроки информатики

В школе №1 Стерлитамака (Башкирия) занятия по информатике заменили на другие предметы: класс опечатан на время следствия.

«Кабинет информатики сегодня не функционирует, так как он опечатан на время следствия. Ремонт там продолжим, когда следствие закончит работу. Также закупим новые компьютеры», — приводит «РИА Новости» слова представителя школы.

Он также отметил, что, пока учительница проходит лечение, уроки информатики заменены.

Напомним, что накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился немедленно начать ремонт в классе информатики.

В среду, 18 апреля, ученик школы №1 напал на одноклассников с ножом. В результате ранения получила учительница информатики и одна из школьниц. После этого школьник решил поджечь класс, для чего использовал принесенный с собой бензин. Спасаясь от пожара, одна из девочек выпрыгнула из окна, в результате чего также получила травмы. Сам 17-летний школьник попытался перерезать себе горло. Все четверо пострадавших были госпитализированы и сейчас находятся в реанимации.