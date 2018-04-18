Хамитов поручил усилить безопасность во всех школах Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов провел оперативное совещание на месте нападения на школу в Стерлитамаке. Он поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики.

«Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

Также он распорядился отремонтировать класс. Хамитов подчеркнул, что к работам нужно приступить уже сегодня.

Глава республики отметил действия педагогов и оперативных служб.

«Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей», — сказал руководитель региона.

Также он посетил пострадавших в больнице.

Напомним, что сегодня в Стерлитамаке один из учеников школы №1 напал на свою учительницу и одноклассников. После того как нападавший ранил несколько человек канцелярским ножом, он поджег класс.