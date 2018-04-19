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Пострадавшие при нападении на школу в Башкирии остаются в реанимации

07:29, 19.04.2018

Все пострадавшие в результате нападения на общеобразовательную школу в Стерлитамаке остаются в реанимационном отделении городской больницы №1, их состояние не изменилось.

«Их состояние не лучше, чем вчера. Сейчас мы с утра будем решать, кого-то, возможно, переведем», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности главврача больницы Фанура Ганиева.

Напомним, накануне в Стерлитамаке ученик школы №1 напал на учительницу и одноклассниц. После этого он устроил поджог в классе информатики. Ранее сообщалось, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Происшествия Башкортостан
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