Директор «Динамо-Казани»: «Ассоциация судей? У нас договор с федерацией и дергаться не собираемся»
Директор «Динамо-Казани» Валерий Носов в беседе с корреспондентом «Реального времени» подтвердил, что в клуб пришло письмо о создании ассоциации судей хоккея с мячом.
— Валерий Юрьевич, как собираетесь реагировать на письмо?
— Никак. Переслали его учредителям клуба. Мы же находимся по разные стороны баррикад — у нас договор с федерацией, мы его исполняем и дергаться не собираемся.
— В письме говорится, что клубы несут убытки из-за «незаблаговременного назначения судей на матчи».
— Это есть, ведь чем позднее мы оплачиваем судьям транспортные расходы, тем дороже нам это обходится. Но что мы здесь можем поделать? Повторю — письмо у учредителей, они и будут озвучивать позицию клуба.
Ранее на письмо отреагировал главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирсов. По его словам, создание ассоциации судей не сильно скажется на качестве судейства матчей.СпортХоккей с мячом
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