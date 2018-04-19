Директор «Динамо-Казани»: «Ассоциация судей? У нас договор с федерацией и дергаться не собираемся»

Директор «Динамо-Казани» Валерий Носов в беседе с корреспондентом «Реального времени» подтвердил, что в клуб пришло письмо о создании ассоциации судей хоккея с мячом.

— Валерий Юрьевич, как собираетесь реагировать на письмо?

— Никак. Переслали его учредителям клуба. Мы же находимся по разные стороны баррикад — у нас договор с федерацией, мы его исполняем и дергаться не собираемся.

— В письме говорится, что клубы несут убытки из-за «незаблаговременного назначения судей на матчи».

— Это есть, ведь чем позднее мы оплачиваем судьям транспортные расходы, тем дороже нам это обходится. Но что мы здесь можем поделать? Повторю — письмо у учредителей, они и будут озвучивать позицию клуба.

Ранее на письмо отреагировал главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирсов. По его словам, создание ассоциации судей не сильно скажется на качестве судейства матчей.