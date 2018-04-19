Сергей Фирсов: «В любом статусе наши судьи лучше судить не будут»

Главный тренер «Динамо-Казани» Сергей Фирсов прокомментировал «Реальному времени» ситуацию вокруг создания Ассоциации судей хоккея с мячом.

«Я еще, честно говоря, глубоко не вник в письмо и в решения так называемой Ассоциации судей, да и без этого, честно, забот хватает, — ответил Сергей Иванович вашему корреспонденту. — Скажу точно: под эгидой ли федерации, в независимом ли статусе — от этого наши судьи лучше судить не станут. Действия судей по ходу чемпионата мы не обсуждаем, с ними не «работаем». Мы платим деньги ФХМР, у нас скромный бюджет и нет ни денег, ни желания оформлять протесты на действия арбитров.

— Ваша команда в ходе сезона страдала от решений судей?

— Вот вам один эпизод. Играем со «Стартом». В конце матча при ничейном счете не дают чистый пенальти в ворота соперника, и нам в контратаке забивают победный гол — и времени, чтобы отыграться, уже мало. Повлияла судейская ошибка на результат, как сами считаете?.. Звоню в судейский комитет, там отвечают: «Недоказуемо». Да все понятно, это хоккею с шайбой, баскетболу можно завидовать, там все спорные моменты можно проанализировать, «прощупать» со всех сторон. У нас же бедный вид спорта, видеокамер нормальных на стадионах не хватает, ничего потом не докажешь.

— Как вы видите развитие ситуации?

— Мы не будем платить судьям отдельно, помимо тех взносов, которые перечисляем за участие в чемпионате федерации. Повторяю, качество судейства не улучшится, если часть арбитров решит создать свою независимую организацию. У нас столько рабочих вопросов, которые надо начинать решать прямо сейчас, — это и лед, и комплектование, организация сборов, чтобы еще думать о судейских проблемах», — сказал Фирсов «Реальному времени».

Напомним, ранее стало известно о создании Ассоциации судей хоккея с мячом, которая предполагает свое существование отдельно от Федерации данного вида спорта в России.