В Марий Эл состоялось официальное открытие туристического сезона

Сегодня в Йошкар-Оле состоялось торжественное открытие туристического сезона 2018 года в Республике Марий Эл. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежной политики, спорта и туризма.

Сезон открылся обучающим семинаром «Тотальный брендинг». Участники обсудили опыт эффективного взаимодействия в туристической сфере, работу волонтеров, успешное развитие инвестиционных проектов турбизнеса.



Также в ходе мероприятия были представлены новинки туристического сезона в Марий Эл. Среди них экскурсионные маршруты Ботанического сада-института ПГТУ, базы отдыха MariLand, музей-магазин «Базарная площадь», туристический маршрут «Край горных мари», экскурсионные программы Национальной художественной галереи и другие.

«Самое главное — чтобы не только туристы полюбили нашу республику, важно, чтобы сами жители оценили и полюбили родной край. Это одна из наших приоритетных задач», — подчеркнула министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Лидия Батюкова.



Ранее сообщалось, что в троллейбусах Йошкар-Олы планируют ввести автоматическую систему оплаты.

