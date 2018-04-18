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В Марий Эл состоялось официальное открытие туристического сезона

17:02, 18.04.2018 1
В Марий Эл состоялось официальное открытие туристического сезона
Фото: ru.wikipedia.org / Alexxx1979

Сегодня в Йошкар-Оле состоялось торжественное открытие туристического сезона 2018 года в Республике Марий Эл. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежной политики, спорта и туризма.

Сезон открылся обучающим семинаром «Тотальный брендинг». Участники обсудили опыт эффективного взаимодействия в туристической сфере, работу волонтеров, успешное развитие инвестиционных проектов турбизнеса.

Также в ходе мероприятия были представлены новинки туристического сезона в Марий Эл. Среди них экскурсионные маршруты Ботанического сада-института ПГТУ, базы отдыха MariLand, музей-магазин «Базарная площадь», туристический маршрут «Край горных мари», экскурсионные программы Национальной художественной галереи и другие.

«Самое главное — чтобы не только туристы полюбили нашу республику, важно, чтобы сами жители оценили и полюбили родной край. Это одна из наших приоритетных задач», — подчеркнула министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Лидия Батюкова.

Ранее сообщалось, что в троллейбусах Йошкар-Олы планируют ввести автоматическую систему оплаты.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Ну-ну, "состоялось"! Попробуй попади на это "открытие сезона". Непонятно, кто для кого что открывал, если приглашенные были строго по списку. Для кого делали "открытие" - НЕ ПОНЯТНО.
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