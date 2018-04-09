В троллейбусах Йошкар-Олы планируют ввести автоматическую систему оплаты

В троллейбусах Йошкар-Олы в этом году планируют ввести автоматическую систему оплаты. Данный вопрос обсуждался на заседании головной комиссии по экономическому развитию Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».

Также депутаты предложили администрации города представить информацию о рассмотрении вопроса покупки электроэнергии на оптовом рынке для крупных муниципальных предприятий.

Кроме того, на заседании обсуждалась эффективность нововведений в транспортной инфраструктуре города за 2017 год.

В прошлом году администрация города на 26 остановках общественного транспорта разместила новые информационные указатели маршрутов регулярных перевозок. Также впервые появилась система мониторинга транспортного обслуживания населения на базе ГЛОНАСС, передает ИА «МариМедиа».

Напомним, что в прошлом году Йошкар-Ола могла остаться без троллейбусов из-за долгов за электроэнергию. Долги «Троллейбусного транспорта» к ПАО «ТНС энерго Марий Эл» превышали 80 млн рублей.