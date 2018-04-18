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Экономика

Россию не отключат от SWIFT

15:25, 18.04.2018
Россию не отключат от SWIFT
Фото: mil.ru

Система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций. В системе подтвердили, что будет сохраняться нейтралитет, передают «Ведомости».

Накануне стало известно, что США рассматривают санкции против российского госдолга и отключение России от SWIFT, которая является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что новые санкции в отношении России будут введены 16 апреля. Однако президент США Дональд Трамп отложил их введение до ответной реакции России.

ЭкономикаБанки
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