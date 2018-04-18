Ветеринары исследовали трупы найденных под Казанью свиней — инфекции не выявлены

Сегодня в Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ сообщили, что никакого давления на службу со стороны следствия в ходе мартовской проверки АО «Авангард» в Зеленодольском районе не оказывалось. Напомним, по данным Казанской природоохранной прокуратуры, в ходе той проверки были обнаружены сваленные на землю и присыпанные снегом трупы мертвых свиней — около сотни.

По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Комментировать выявленные нарушения закона в Главном управлении ветеринарии не стали, отметив, что ее инициатором были прокуроры, а специалист ветлаборатории привлекался только в качестве отборщика проб.

В то же время в ведомстве отмечают: «обнаруженные трупы исследованы в республиканской ветеринарной лаборатории, инфекции не выявлены».

Версию о давлении выдвинула гендиректор АО «Авангард» Эллина Шайер — дочь бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова.