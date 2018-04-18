Дочь Швецова пожаловалась на давление Следкома

Фото: Реальное время

Дочь бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова Эллина Шайер сообщила «Реальному времени» о давлении Следкома на проверяющих, которые пришли в ее хозяйство — АО «Авангард». В ходе проверки ветеринары и сотрудники природоохранной прокуратуры нашли на территории свинокомплекса чуть менее сотни трупов поросят и свиней, присыпанных снегом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ ( нарушение правил обращения экологически опасных отходов).

Уже после выхода статьи в редакцию пришел развернутый комментарий от Эллины Шайер, которая занимает должность гендиректора в «Авангарде». В нем дочь Швецова поясняет, что падеж среди новорожденных поросят в пределах 10—13% является нормой для любой свинофермы, и излагают версию, что никакого нарушения законодательства не было.

С ее слов, на месте было найдено не около 100 павших свиней, как это зафиксировано в актах проверок, а только 20. И они были приготовлены для погрузки в спецконтейнер и последующей отправки на завод, что не является нарушением — температура воздуха была -10 градусов, указывает Шайер. Вывоз отходов при минусовой температуре на ферме проводят раз в 3—4 дня, летом — ежедневно.

— За прошлый год на нашем свинокомплексе было около 20 проверок. Данная же проверка, о которой идет речь, происходила экстренно, по заданию Следственного комитета РТ, с целью найти хоть что-то для возбуждения очередного уголовного дела без оснований. Давление данного следственного органа нам подтвердили в ветеринарной службе и природоохранной прокуратуре, — сообщила Эллина Шайер «Реальному времени», не уточняя, кто именно подтвердил.

Отметим, что «Реальному времени» результаты проверки совершенно добровольно комментировал Казанский природоохранный прокурор. Опровергли якобы оказанное давление сегодня и в Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ.

В своем пояснении по новому уголовному делу Эллина Шайер резко критикует действия сотрудников МВД и Следкома. Все подробности дела — в материале «Реального времени».