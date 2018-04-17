Адвокаты обжаловали решение суда о блокировке Telegram
Адвокаты мессенджера Telegram подали в Мосгорсуд жалобу на решение Таганского районного суда о немедленной блокировке сервиса.
«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде», — написал в своем telegram-канале руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Накануне ведомство начало исполнять решение суда.ТехнологииТелекоммуникации
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