Нижегородская область за два месяца 2018 года в 1,5 раза увеличила объемы экспорта

Нижегородская область за январь — февраль 2018 года экспортировала товаров на $822 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем экспорта вырос в 1,6 раза, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

При этом объем импорта увеличился в 1,3 раза — до $452 млн. Таким образом, товарооборот региона за январь — февраль 2018 года составил $1,3 млрд против $825,3 млн годом ранее.

Товарооборот Приволжского федерального округа вырос на 18%, до $7,8 млрд. Почти 80% товарооборота пришлось на страны дальнего зарубежья. Основу экспорта составили топливо, химия и каучук, а импорта — продукция машиностроения, химия, металлы и изделия их них.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет. Расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1 млрд рублей — до 147,6 млрд рублей, доходы — на 721 млн рублей (до 144,6 млрд рублей).