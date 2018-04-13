Доходы бюджета Нижегородской области могут увеличиться на 721 млн рублей

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на региональный Минфин.

Согласно законопроекту, расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы могут увеличиться на 284,6 млн рублей за счет дополнительной дотации из федерального бюджета. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда.

Проект также предполагает расходы на временные сооружения к ЧМ-2018. Из них 197,1 млн рублей будет выделено за счет средств федерального бюджета, 19,9 млн рублей — за счет средств областного. Еще 324,3 млн рублей пойдут на увеличение ассигнований дорожного фонда.

«Таким образом, расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1 млрд рублей — до 147,6 млрд рублей, доходы — на 721 млн рублей (до 144,6 млрд рублей)», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в конце марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства России о выделении субъектам федерации 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Нижегородская область получит из этой суммы 284,6 млн рублей.

