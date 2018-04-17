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Россия инициировала брифинг СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийской Ракке

07:13, 17.04.2018
Россия инициировала брифинг СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийской Ракке
Фото: pxhere.com

Совет Безопасности ООН по инициативе России 17 апреля обсудит гуманитарную ситуацию в сирийской Ракке.

«Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

Отмечается, что брифинг ожидается во второй половине дня. Россия также ожидает, что Совет проведет гуманитарный координатор ООН, замгенсекретаря Марк Лоукок.

Ранее стало известно, что 17 апреля система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. На подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет. СМИ сообщили, что ракеты выпустил Израиль.

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