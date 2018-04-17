СМИ: ракеты по Сирии выпустил Израиль

Сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем. Об этом сообщает информационный портал Аль-Масдар.

В Израиле ситуацию пока не прокомментировали, передает «РИА Новости».

Ранее сирийское национальное агентство SANA сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. На подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.