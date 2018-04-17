Сирийские системы ПВО сбили ракеты рядом с Хомсом

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили ракеты рядом с Хомсом.

«Сирийские подразделения ПВО сбили ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — приводит сообщение агенства SANA RT.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк» — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила. При этом Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников за поддержку.