Глава ГИБДД Удмуртии покинет пост

Глава ГИБДД по Удмуртии Александр Коробейников покинет пост. Он перейдет в кадровый резерв структуры МВД.

После этого Коробейникову предложат новый пост, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Место начальника автоинспекции может занять его заместитель Александр Липин. По данным газеты, его документы уже направлены на согласование в Москву.

Напомним, 6 апреля президент РФ Владимир Путин снял с должности главу МВД по Удмуртии Александра Первухина. Исполнять обязанности руководителя МВД будет Игорь Криницин.