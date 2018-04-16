ТНВ приглашает абитуриентов принять участие в конкурсе на бесплатное обучение

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпания "Новый Век"

5 апреля телеканал «Новый Век» запустил конкурс на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций (КФУ) по профилю «Новые национальные медиа» (бакалавриат)». Для участия в борьбе за грант необходимо успеть до 19 апреля заявиться на конкурс. Подробную информацию можно узнать с помощью хештега #АЙДАНАТНВ.

Основной целью творческого состязания для выпускников школ, владеющих литературным татарским языком, является подготовка национальных кадров в области журналистики. Об этом заявил генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов во время недавней пресс-конференции.

Творческий конкурс на соискание гранта проводится в три тура. На первом этапе необходимо представить эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг» в свободной авторской манере изложения. Тур завершается 19 апреля.

На втором этапе состоится творческий конкурс «В кадре», который подразумевает самопрезентацию в видеоформате.

Третий тур — очный, пройдет в формате интервью. До него будут допущены шесть претендентов на грант, отобранные по итогам двух туров.

Сейчас на ТНВ уже поступают конкурсные работы. Несмотря на то, что конкурс объявлен для 11-классников, возрастных ограничений он не подразумевает. Для участия в творческом состязании, объявленном ТНВ, необходимо лишь выполнять условия и придерживаться требований конкурса.

Имена обладателей заветного гранта на бесплатное обучение в КФУ станут известны 15 мая. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте tnv.ru и в группах ТНВ в социальных сетях.

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