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Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей

08:02, 16.04.2018
Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей
Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от должности четырех заместителей губернатора региона.

«От должности освобождены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова, Дмитрий Кудряшов», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.

Алексей Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Валерий Цой — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Елена Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Дмитрий Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный комплекс.

Напомним, Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

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