Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от должности четырех заместителей губернатора региона.



«От должности освобождены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова, Дмитрий Кудряшов», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.

Алексей Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Валерий Цой — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Елена Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Дмитрий Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный комплекс.

Напомним, Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».