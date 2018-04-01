Путин принял отставку Тулеева

Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, сообщает РБК.

Аману Тулееву 73 года, он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5—96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Напомним, сегодня стало известно, что Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. После чего он записал видеообращение к жителям Кузбасса.