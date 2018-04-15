Около полигона «Ядрово» задержали порядка 10 участников акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 активистов из Волоколамска у мусорного полигона «Ядрово».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя активистов, они преградили подъезд к объекту, что и стало причиной задержания.

Ранее мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона и предупредил вышедших к свалке, что их могут задержать за несанкционированный митинг

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски. Тысячи людей периодически продолжают выходить на митинги за закрытие «Ядрово».